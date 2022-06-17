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Песков рассказал об отсутствии в планах Путина встречи с Шольцем и Драги

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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В настоящий момент у президента России Владимира Путина нет планов встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

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«Пока нет», — ответил представитель Кремля на вопрос о планах Путина провести телефонные переговоры с кем-то из европейских лидеров, посетивших накануне Киев.

16 июня Олаф Шольц, Марио Драги и президент Франции Эммануэль Макрон посетили украинскую столицу, где встретились с главой государства Владимиром Зеленским. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву штурмовые самолеты и танки. Также он не исключил своего возможного визита в Россию.

Деталями этой встречи, по словам Пескова, Москва не располагает.

«Ну, мы могли только читать сообщения СМИ и слушать заявления участников этих киевских переговоров на пресс-конференции, пока информацией мы не располагаем», — добавил пресс-секретарь.

После официального визита политических лидеров трех европейских стран в Германии появилась информация о том, что они убеждали Зеленского «за закрытыми дверями» сесть за стол переговоров с Россией.

Отмечается, что Макрон пояснил свою позицию в конфликте, так как за непродолжительный период он превратился «из высокопоставленного европейского дипломата и понимающего Зеленского в хладнокровного прагматика, которого с учетом экономических последствий войны, казалось, больше заботил конец, чем целостность Украины». СМИ указывают, что в Киеве это вызвало непонимание, даже разочарование.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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