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Военный историк заявил о сосредоточении сил НАТО в Тихом океане

Военный историк Буранов: из России делают «пугалку», но основные силы НАТО сосредоточены в Тихом океане
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/COVER Images
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Из России хотят сделать «пугалку», но на самом деле основные силы НАТО сосредоточены не в Восточной Европе, а в Тихоокеанском регионе, считает военный историк Никита Буранов. Об этом он заявил в пятницу, 17 июня, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил, что Восточная Европа воспринимается НАТО как наиболее вероятный театр военных действий.

Как отметил эксперт, следует понимать, что НАТО — это в большей степени США. Буранов добавил, что в годы холодной войны большая часть военной мощи США была сосредоточена против СССР — на восточно-европейском направлении, а флот располагался в так называемой «главной зоне» — пространстве между берегами Норвегии, Гренландии и Исландии.

«Сейчас этого нет. Даже несмотря на все события, которые разворачиваются, я продолжаю считать, что из России лепят пугало, пугают НАТО Россией и Европу тоже. Вместе с тем мы видим, что основной процент военной мощи и военных усилий США сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе против Китайской Народной Республики (КНР). Ни для кого не секрет, насколько выросла за последнее время ее мощь, прежде всего военно-морская», — подчеркнул Буранов.

Кроме того, по его словам, на Украину поставляют устаревшее советское вооружение и «очень избирательно и точечно» передают новые образцы западного вооружения.

«Действительно, можно говорить, что внешние признаки эскалации в Восточной Европе существуют, но никуда не деваются проблемы с КНР для конгломерата западных стран и их союзников на Тихом океане. Несмотря на события на Украине, я всё равно считаю, что Россия — это пугалка на фоне других глобальных и куда более опасных событий, которые могут развернуться на Тихом океане», — заключил Буранов.

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11 июня стало известно, что США намерены обеспечивать поддержание статус-кво в Тайваньском проливе. Остин пояснил, что Вашингтон не отказывается от приверженности политике одного Китая и не контактирует с Тайванем по вопросам независимости острова.

Сообщение последовало за озвученной администрацией Китая позицией о готовности бороться за свои геополитические интересы в Тайване. Официальный представитель минобороны КНР У Цянь подчеркнул, что вооруженные силы КНР готовы приложить любые усилия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности.

Ранее в этот день сотрудник оборонного ведомства Китая Тан Кефей призвал правительство США не вмешиваться в ситуацию с Тайванем и прекратить оказывать острову военную поддержку.

23 мая американский лидер Джо Байден заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня «на случай вторжения». Он отметил, что Штаты продолжают придерживаться поддержки безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы «его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке».

Как объяснили позже в Белом доме, слова Байдена касались поставок оружия. Уточнялось, что глава Белого дома подтвердил политику США «единого Китая».

15 апреля представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь заявил, что американские власти должны прекратить все официальные контакты с Тайванем, поскольку действия США противоречат принципу «одного Китая».

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня, а американские военные корабли регулярно заходят в Тайваньский пролив.

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