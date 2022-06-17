В Кремле следят за обсуждением наделения Украины статусом кандидата в ЕС

Вопрос наделения Украины статусом кандидата в члены Евросоюза (ЕС) требует повышенного внимания Москвы. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это, конечно, требует нашего повышенного внимания, потому что мы все знаем об интенсификации в Европе дискуссий на предмет усиления оборонной составляющей Евросоюза — военной, оборонной и составляющей области безопасности», — сказал он.

Песков отметил, что в Евросоюзе «происходят разные трансформации», которые требуют внимания.

16 июня канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон сообщили, что Германия, Франция, Италия и Румыния поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что предоставление Евросоюзом Украине статуса кандидата будет означать, что Брюссель в вопросах расширения ЕС на первое место ставит геополитические интересы.

15 июня президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-выступлении перед парламентом Чехии призвал лидеров государств — членов Евросоюза ускорить процесс предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.