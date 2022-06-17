В Кремле не располагают информацией о воюющих на стороне ВСУ американцах

В Кремле нет никаких данных о подлинности появившейся в западных СМИ фотографии, на которой изображены двое граждан США, якобы воевавшие в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 17 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нам ничего не известно», — ответил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Как сообщил Госдепартамент США в этот же день, там намерены проверить на подлинность фотографии, на которых якобы изображены задержанные на Украине российской армией американские граждане 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Как сообщила мать Дрюке каналу CNN, «они напряженно работают над верификацией». Женщина указала, что на одном из снимков увидела своего сына со связанными руками и выразила надежду, что он жив.

16 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что в Северодонецке находятся наемники из США, Великобритании и Польши. Он отметил большое количество наемников из Польши, а также заявил, что американцев, воюющих на стороне Украины, в городе около 30–40 человек.

Как сообщила 15 июня британская The Telegraph, российские военные взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, которые воевали на стороне Киева. По данным издания, они считаются первыми взятыми в плен гражданами США.

7 июня в Донецке состоялся судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Им были выдвинуты обвинения в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). За эти преступления британцам грозит смертная казнь.

В начале июня Минобороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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