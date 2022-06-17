ПСБ примет участие в создании цифровой платформы для олимпиады по финансовой безопасности

ПСБ станет индустриальным партнером Международной олимпиады по финансовой безопасности для школьников 8–10 классов и студентов. Соглашение о намерениях подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПСБ будет участвовать в организации запланированных на октябрь 2022 года мероприятий финальной части олимпиады на федеральной территории «Сириус». Также стороны намерены сотрудничать при создании международной цифровой платформы «Содружество» и при разработке образовательных программ по финансовой безопасности и compliance-контролю для размещения на этой платформе.

Как уточнили в пресс-службе банка, «Содружество» станет «единым цифровым пространством для формирования обширной базы знаний и компетенций». Платформа, благодаря которой олимпиаду можно будет провести в электронном формате, «обеспечит тесное взаимодействие» участников из России, СНГ и стран БРИКС с экспертным сообществом, рассказали в ПСБ.

Петр Фрадков отметил, что Международная олимпиада по финансовой безопасности «позволяет не только оценивать предметные знания, но и повышать их общий уровень», а платформа «Содружество» даст «удобный инструмент для проведения тестирования и обогатит знания участников олимпиады за счет насыщенных образовательных программ, подготовленных при участии ПСБ».

Директор Росфинмониторинга, в свою очередь, заявил, что «сегодня очень важно показать талантливой молодежи возможные пути дальнейшего профессионального и личностного роста, например, в сфере финансовой безопасности». «Нам необходим продукт, который станет главной базой знаний и основой для развития компетенций в области экономики и финансов», — продолжил Чиханчин, добавив, что в этой связи создание международной цифровой платформы «является важным этапом в развитии современных методов обучения». Он также выразил надежду на скорейшую реализацию проекта.