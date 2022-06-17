Песков отреагировал на готовность Макрона приехать в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал готовность лидера Франции Эммануэля Макрона прибыть с визитом в Москву.

«Мы знаем, что Макрон — сторонник обсуждения самых концептуальных разногласий и урегулирования за столом переговоров. Мы ценим», — сказал Песков 17 июня журналистам.

По его словам, в Кремле ждут, чтобы европейские лидеры повлияли на Украину в вопросе возобновления переговоров с Россией.

«Россия готова к переговорам, [российский лидер Владимир] Путин готов к переговорам. Наша позиция положена на бумагу и передана украинцам. С апреля украинская сторона ушла от переговоров. Было бы здорово, если бы европейцы побудили украинцев трезво взглянуть на ситуацию», — добавил пресс-секретарь.

Ранее 17 июня в разговоре с «Известиями» Песков прокомментировал визит Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев. Он отметил, что во Франции следуют дипломатическому пути урегулированию конфликта на Украине. Песков признался, что такая позиция импонирует Путину.

16 июня Макрон, Драги и Шольц посетили Украину, где встретились с президентом страны Владимиром Зеленским. По итогам переговоров французский лидер заявил, что Запад не будет поставлять Киеву штурмовые самолеты и танки. Также он не исключил своего возможного визита в Россию.

На следующий день после визита европейских лидеров газета Die Welt сообщила, что за «закрытыми дверями» они убеждали Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. При этом Макрон, Шольц и Драги поддержали предоставление Украины статуса кандидата в Евросоюз.

22 мая глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский заявил о прекращении диалога с украинской стороной по инициативе Киева. О том, что Украина фактически заморозила переговоры, также за день до этого заявлял Песков.

29 марта в Стамбуле состоялся последний, четвертый по счету, на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров. До этого стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После переговоры продолжались в видеоформате.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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