Песков назвал неясной позицию Украины относительно вывоза зерна

Позиция Киева по теме вывоза зерна остается неясной. Такое заявление сделал в пятницу, 17 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, осуществляются определенные контакты в вопросах вывоза зерна с Украины между Россией, Турцией и Украиной. Но позиция Киева до сих пор не ясна.

Ранее в этот день Песков заявлял, что Москва категорически не приемлет обвинения в блокаде поставок украинского зерна. И более того, по словам Пескова, западные страны виноваты в том, что они предприняли ряд незаконных действий, которые привели к этой блокаде.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев также заявлял, что сообщения о том, что Россия вывезла с территории Украины около 100 тыс. т зерна и направила его в Сирию, неверны, это очередной фейк. Такое сообщение распространило агентство Reuters со ссылкой на посольство Украины в Ливане.

В начале июня президент РФ Владимир Путин в своем первом с начала спецоперации по защите населения Донбасса интервью рассказал об истоках продовольственного кризиса и перечислил пять вариантов вывоза украинского зерна. Он подчеркнул: при желании решить вопрос можно найти массу способов, потому что «проблем с вывозом зерна с Украины не существует».

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