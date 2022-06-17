В СПЧ рассказали об условиях содержания украинцев в московских СИЗО

Украинцы, находящиеся в московских следственных изоляторах (СИЗО), содержатся в обычных условиях и получают необходимую медицинскую помощь и другое содействие. Об этом 17 июня «Известиям» сообщила член президентского Совета по правам человек (СПЧ) Ева Меркачева.

«На сегодняшний день в московских СИЗО содержится 245 украинцев, это мы говорим только про СИЗО. Содержатся они в обычных условиях, и я не видела еще ни одной камеры, которая была бы наполнена только украинцами, нет. Обычно сажают украинцев в камеры, где есть представители других национальностей. Поскольку у нас сейчас в московских СИЗО одна треть всех заключенных — это иностранцы, поэтому украинцы не выбиваются на общем фоне, их достаточно много получается, но они не лидируют по количеству иностранных граждан, которые оказались за решеткой», — отметила она.

По словам Меркачевой, украинские граждане не получают посылок и передач, а также денежных переводов от родственников. Это связано с тем, что все переводы с Украиной в настоящее время приостановлены.

«А если нет денег на лицевом счету, заключенный не может приобрести продукты питания, какие-то вещи первой необходимости — всё это ему недоступно. Соответственно всё, что у него есть, — это тюремная баланда и то вещевое имущество, которое полагается заключенным, у которых нет на лицевом счету ни копейки. То есть могут дать трусы, одну пару, что-то еще, то есть казенное всё дать», — рассказала член СПЧ.

При этом она подчеркнула, что обычно сокамерники делятся друг с другом едой.

«Такого, чтобы отказывали человеку в медицинской помощи, например, только потому что он гражданин Украины, не было, слава Богу. У нас в целом с медицинской помощью плохо, но это не касается отдельных граждан», — подчеркнула Меркачева.

Она уточнила, что часть граждан Украины на территории РФ сейчас ожидают депортации, однако таких единицы. При этом они содержатся не в СИЗО, а в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВИК) в Сахарово.

Ранее в этот день члены СПЧ и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали, что в московских СИЗО и в спецприемнике поселка Сахарово в настоящий момент находятся минимум 358 граждан Украины, которые не могут быть депортированы на родину из-за разрыва дипломатических отношений между странами.