Реклама
Прямой эфир
Мир
Украину лишили права проведения «Евровидения» в 2023 году
Экономика
Новак заявил о возможности дефицита нефти на мировом рынке
Экономика
Власти Москвы подписали с ДНР соглашения о сотрудничестве
Политика
В Госдуме заявили о способствовании Запада эскалации ситуации на Украине
Мир
Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС
Политика
Песков рассказал об отсутствии в планах Путина встречи с Шольцем и Драги
Мир
Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС
Экономика
В Россию ввезли продукции на $2 млрд по параллельному импорту
Культура
HBO начала работу над продолжением «Игры престолов»
Общество
Попова предложила оградить Россию санитарным щитом из-за событий на Украине
Общество
Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в подготовке теракта у Кремля

В СПЧ рассказали об условиях содержания украинцев в московских СИЗО

Член СПЧ Меркачева: украинцы в московских СИЗО не могут получить посылки и деньги от родственников
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинцы, находящиеся в московских следственных изоляторах (СИЗО), содержатся в обычных условиях и получают необходимую медицинскую помощь и другое содействие. Об этом 17 июня «Известиям» сообщила член президентского Совета по правам человек (СПЧ) Ева Меркачева.

Защитник в падении: что проносят в СИЗО российские адвокаты
Отдельные представители адвокатского сообщества нарушают правила этики и уголовный закон

«На сегодняшний день в московских СИЗО содержится 245 украинцев, это мы говорим только про СИЗО. Содержатся они в обычных условиях, и я не видела еще ни одной камеры, которая была бы наполнена только украинцами, нет. Обычно сажают украинцев в камеры, где есть представители других национальностей. Поскольку у нас сейчас в московских СИЗО одна треть всех заключенных — это иностранцы, поэтому украинцы не выбиваются на общем фоне, их достаточно много получается, но они не лидируют по количеству иностранных граждан, которые оказались за решеткой», — отметила она.

По словам Меркачевой, украинские граждане не получают посылок и передач, а также денежных переводов от родственников. Это связано с тем, что все переводы с Украиной в настоящее время приостановлены.

«А если нет денег на лицевом счету, заключенный не может приобрести продукты питания, какие-то вещи первой необходимости — всё это ему недоступно. Соответственно всё, что у него есть, — это тюремная баланда и то вещевое имущество, которое полагается заключенным, у которых нет на лицевом счету ни копейки. То есть могут дать трусы, одну пару, что-то еще, то есть казенное всё дать», — рассказала член СПЧ.

При этом она подчеркнула, что обычно сокамерники делятся друг с другом едой.

«Такого, чтобы отказывали человеку в медицинской помощи, например, только потому что он гражданин Украины, не было, слава Богу. У нас в целом с медицинской помощью плохо, но это не касается отдельных граждан», — подчеркнула Меркачева.

Она уточнила, что часть граждан Украины на территории РФ сейчас ожидают депортации, однако таких единицы. При этом они содержатся не в СИЗО, а в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВИК) в Сахарово.

Ранее в этот день члены СПЧ и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали, что в московских СИЗО и в спецприемнике поселка Сахарово в настоящий момент находятся минимум 358 граждан Украины, которые не могут быть депортированы на родину из-за разрыва дипломатических отношений между странами.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022