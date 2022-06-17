В Россию ввезли продукции на $2 млрд по параллельному импорту
За время действия в России параллельного импорта была ввезена продукция общей стоимостью $2 млрд. Об этом 17 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
«Мы видим, что чуть больше чем месяц действует утвержденное правило, и за этот период времени, по информации от таможни, прошло порядка $2 млрд импортной продукции примерно по 130 позициям, которые ввезены были на территорию нашей страны», — сказал глава Минпромторга.
По словам Мантурова, в основном ввозились автомобильные запчасти, потребительская продукция и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры отказались поставлять напрямую.
В начале мая Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта — тех товарных категорий марок, ввоз которых разрешат в Россию без разрешения правообладателя. Сейчас правообладатели реализуют продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика.
Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды товарной номенклатуры таможенной декларации и наименования брендов с приказом Минпромторга.
18 мая в Минпромторге сказали, что перечень товаров для параллельного импорта будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.