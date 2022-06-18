Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022

Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022 2022-06-17 12:38:29 2022-06-17 12:38:29 2022-06-17 12:38:29 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

В Санкт-Петербург вновь съехались ведущие бизнесмены и политики России и всего мира

18 июня 2022, 00:02 0

Слайдами Списком На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В Санкт-Петербурге продолжает работу очередной Международный экономический форум. Самые яркие моменты важного мероприятия — в фотогалерее «Известий» На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Разливающая кофе робот Дуняша стала одной из технологических и визуальных сенсаций форума На весь экран Фото: РИА Новости/Павел Бедняков На сессии «Сверхновые карьерные траектории» внимание публики привлекла робособака отечественной разработки На весь экран Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Гостей ПМЭФ вновь принял конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» На весь экран Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Участники XXV Петербургского международного экономического форума На весь экран Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Робототехника пользуется большим интересом у участников форума На весь экран Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Чувашия представила на стенде республики вышитую народными мастерицами карту Российской Федерации На весь экран Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Зона для переговоров в виде кабины многоцелевого вертолета Кa-32А11ВС на башкирском стенде На весь экран Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Гости из Африки с удовольствием фотографировались на память с сотрудницами стенда Хакассии На весь экран Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев В оформлении стендов форума широко использовались самые современные медийные технологии На весь экран Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Виртуальный морж со стенда «Газпромнефти» моментально стал звездой соцсетей На весь экран Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Глобус на стенде «Уралхима» дает представление о масштабах использования производимых компанией удобрений На весь экран Фото: РИА Новости/Максим Богодвид По стендам форума гости могут составить представление о красоте и необъятности России На весь экран Фото: REUTERS/Maxim Shemetov Многие регионы России показали национальные костюмы населяющих их народов На весь экран Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Российские железные дороги поделились новинками в области технологий виртуальной реальности На весь экран Фото: РИА Новости/Павел Бедняков На форум приехали представители бизнес-элиты из более чем 120 стран На весь экран Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Выступление президента России Владимира Путина стало важнейшим событием программы Форума На весь экран Фото: РИА Новости/Евгений Биятов ПМЭФ завершит свою работу в субботу, 18 июня