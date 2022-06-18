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Благородное собрание: каким запомнился ПМЭФ-2022

В Санкт-Петербург вновь съехались ведущие бизнесмены и политики России и всего мира
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В Санкт-Петербурге продолжает работу очередной Международный экономический форум. Самые яркие моменты важного мероприятия — в фотогалерее «Известий»
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Разливающая кофе робот Дуняша стала одной из технологических и визуальных сенсаций форума
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На сессии «Сверхновые карьерные траектории» внимание публики привлекла робособака отечественной разработки
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Гостей ПМЭФ вновь принял конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Участники XXV Петербургского международного экономического форума
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Робототехника пользуется большим интересом у участников форума
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Чувашия представила на стенде республики вышитую народными мастерицами карту Российской Федерации
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Зона для переговоров в виде кабины многоцелевого вертолета Кa-32А11ВС на башкирском стенде
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Гости из Африки с удовольствием фотографировались на память с сотрудницами стенда Хакассии
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В оформлении стендов форума широко использовались самые современные медийные технологии
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Виртуальный морж со стенда «Газпромнефти» моментально стал звездой соцсетей
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Глобус на стенде «Уралхима» дает представление о масштабах использования производимых компанией удобрений
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
По стендам форума гости могут составить представление о красоте и необъятности России
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Многие регионы России показали национальные костюмы населяющих их народов
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Российские железные дороги поделились новинками в области технологий виртуальной реальности
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На форум приехали представители бизнес-элиты из более чем 120 стран
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Выступление президента России Владимира Путина стало важнейшим событием программы Форума
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В объективе — ПМЭФ-2022
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ПМЭФ завершит свою работу в субботу, 18 июня
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