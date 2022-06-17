Обстрелы со стороны ВСУ по районам Донецка не прекращаются уже третий час

Обстрелы со стороны ВСУ по районам Донецка не прекращаются уже третий час

2022-06-17 12:36:03

2022-06-17 12:36:03

2022-06-17 12:36:03

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