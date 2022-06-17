Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в подготовке теракта у Кремля

Суд приговорил к пожизненному заключению члена ИГ (запрещенная в России организация) Тоджиддина Назарова за попытки терактов рядом с Кремлем и зданияvb силовых ведомств в Москве. Об этом 17 июня сообщает корреспондент «Известий».

«Суд постановил признать Назарова виновным и назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, первые восемь лет с отбыванием наказания в тюрьме. Также назначить штраф в размере 1,5 млн рублей», — говорится в вердикте суда.

За день до этого, 16 июня, во время прения сторон прокурор просила суд приговорить Назарова к пожизненному заключению в колонии особого режима и штрафу в размере 1 млн рублей.

Назарову, известному также как Абу-Усама Нораки, выдвигали обвинение в совершении 23 преступлений террористической направленности. Он был участником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» с 2014 года, а позже стал одним из ее главарей.

По мнению гособвинения, в 2016 году он организовал террористическое сообщество, чтобы совершить взрыв в Новосибирске, вербовал и дистанционно обучал исполнителя. Тогда же взрывное устройство было приведено в действие, однако без существенных последствий в виде жертв среди граждан.

В 2017 году на шиномонтажной мастерской в Санкт-Петербурге Назаров передал оружие и ингредиенты для взрывчатки для подрыва железнодорожной станции. Участников задержали правоохранители, до конца преступление доведено не было.

В том же году, уже будучи одним из главарей ИГ, организовал по выделенному каналу связи террористическое сообщество в Москве. Его целью были теракты около здания ФСБ, недалеко от Кремля, а также у здания Минюста. Террористы хотели въехать на машине в группу людей, а после расстрелять их.