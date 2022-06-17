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ВКС России уничтожили штаб подразделения «Азова» под Харьковом

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Фото: РИА Новости
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ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили штаб подразделения националистического формирования «Азов» в Харьковской области. Об этом 17 июня в ходе брифинга рассказал официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Штаб находился в районе поселка Песочин.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией за прошедшие сутки поражено 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Под Харьковом уничтожен штаб подразделения «Азова». Спецоперация на Украине 17 июня 2022 года. Онлайн-трансляция
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«В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, две пусковые установки зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и «Оса-АКМ» в ДНР, склад боеприпасов в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, 10 танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки реактивных систем залпового огня и девять специальных автомобилей», — сообщил Конашенков.

Помимо этого, российские системы ПВО сбили украинский Су-25 в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области. Кроме того, сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар-ТБ2».

20 мая Минобороны России заявило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Подземные сооружения предприятия, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских Вооруженных сил.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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