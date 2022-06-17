«Ласточка» насмерть сбила женщину в Самаре

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели женщины на железной дороге в Самаре. Потерпевшую сбил электропоезд «Ласточка».

Трагедия произошла утром 17 июня на перегоне Средневолжская – Козелковская. По предварительным данным, женщина перебегала пути по оборудованному пешеходному переходу. Машинист электропоезда применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако наезда избежать не удалось. Об этом пишет НИА «Самара».

Транспортная полиция устанавливает личность погибшей.

В Тюменской области 13 июня грузовой поезд сбил мужчину-пешехода. Пострадавший был доставлен в больницу с различными травмами.