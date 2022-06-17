Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

Кандидатом на вступление в Евросоюз (ЕС), вслед на Украиной, может стать Молдавия. Об этом заявил 17 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

«Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии — ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения. Она также может стать кандидатом на вступление в ЕС», — цитирует французского лидера телеканал BFMTV.

Накануне, по итогам переговоров в Киеве, политик заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Кроме того, он также анонсировал новые поставки вооружения туда.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, также выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину» и это соответствует потребительскому подходу нынешних властей страны. Министр назвал «попрошайничеством» позицию властей страны, когда они намерены сначала попросить членство в Евросоюзе, потом посмотреть, что «им там пообещают, и тогда, может быть, будут решать, оставаться ли им в Содружестве Независимых Государств».

17 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны должны решить, стоит ли стране оставаться в составе Содружества независимых государств (СНГ). Гросу уверен, что страна должна ориентироваться на расширение рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок.

3 марта президент республики Майя Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз. Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к евростандартам, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.