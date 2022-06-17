Реклама
Прямой эфир
Мир
Украину лишили права проведения «Евровидения» в 2023 году
Экономика
Новак заявил о возможности дефицита нефти на мировом рынке
Экономика
Власти Москвы подписали с ДНР соглашения о сотрудничестве
Политика
В Госдуме заявили о способствовании Запада эскалации ситуации на Украине
Мир
Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС
Политика
Песков рассказал об отсутствии в планах Путина встречи с Шольцем и Драги
Мир
Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС
Экономика
В Россию ввезли продукции на $2 млрд по параллельному импорту
Культура
HBO начала работу над продолжением «Игры престолов»
Общество
Попова предложила оградить Россию санитарным щитом из-за событий на Украине
Общество
Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемого в подготовке теракта у Кремля

Макрон допустил предоставление Молдавии статуса кандидата в ЕС

0
Фото: REUTERS/Pool/Yoan Valat
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидатом на вступление в Евросоюз (ЕС), вслед на Украиной, может стать Молдавия. Об этом заявил 17 июня президент Франции Эммануэль Макрон.

Приемное разделение: готов ли ЕС дать Киеву статус кандидата
И как западные страны меняют риторику по конфликту на Украине

«Храбрость Украины также позволяет нам послать сигнал Молдавии — ее хрупкому соседу, где также есть сепаратистские движения. Она также может стать кандидатом на вступление в ЕС», — цитирует французского лидера телеканал BFMTV.

Накануне, по итогам переговоров в Киеве, политик заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. Кроме того, он также анонсировал новые поставки вооружения туда.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, также выступил за предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил мнение, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину» и это соответствует потребительскому подходу нынешних властей страны. Министр назвал «попрошайничеством» позицию властей страны, когда они намерены сначала попросить членство в Евросоюзе, потом посмотреть, что «им там пообещают, и тогда, может быть, будут решать, оставаться ли им в Содружестве Независимых Государств».

17 мая спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что власти страны должны решить, стоит ли стране оставаться в составе Содружества независимых государств (СНГ). Гросу уверен, что страна должна ориентироваться на расширение рынков и переориентацию экспорта на европейский рынок.

3 марта президент республики Майя Санду сообщила, что в Молдавии подписали заявку на вступление в Евросоюз. Кишинев принял такое решение после аналогичных запросов в ЕС со стороны Грузии и Украины. Санду подчеркнула, что когда Молдавия значительно продвинется в «европейской повестке, тогда будет решаться вопрос о выходе из СНГ».

Молдавия подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 2014 году, взяв на себя ряд обязательств. В частности, Кишинев должен привести местные законы к евростандартам, согласовывать внешнюю политику. Взамен республика получила безвизовый режим с ЕС, была создана зона свободной торговли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022