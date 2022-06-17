Расходы на дорожный ремонт увеличили в Мурманске

В Мурманске увеличили расходы на ремонт дорог. Это удалось сделать за счет поддержки региональных властей. Объем увеличен как в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», так и в рамках исполнения городом функций административного центра.

Часть средств направят на разработку проектной документации по реконструкции транспортного узла «улица академика Книповича – улица Шмидта – улица Траловая – улица Подгорная». Также продолжатся работы по созданию комфортных остановок общественного транспорта, пишет ИА «Би-порт».

Ранее сообщалось, что в Мурманской области в этом году отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах. Больше половины работ будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Часть дорог из плана этого года были отремонтированы в прошлом году.