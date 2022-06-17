Почти 350 человек пострадали от укусов клещей за неделю в Коми
С 10 по 16 июня 345 человек обратились в медицинские учреждения Республики Коми с укусами клещей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в лаборатории поступил 81 клещ. Одна особь оказалась переносчиком клещевого энцефалита, в двух выявлен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.
Всего с начала сезона от укусов клещей пострадали почти 1,7 тыс. человек, в том числе 317 детей.
Ранее сообщалось, что за неделю в Санкт-Петербурге от укусов клещей пострадали более 1,5 тыс. человек. В черте города пострадали 173 человека. У двух пострадавших диагностировали энцефалит.