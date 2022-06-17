К летнему сезону аудитория российского турсервиса Russpass превысила 4 млн человек

Число пользователей российского туристического сервиса Russpass превысило 4 млн, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Отечественная платформа позволяет забронировать гостиницу, купить билеты на поезд и самолет, зарезервировать столик в ресторане, послушать аудиоэкскурсии и выбрать достопримечательности для посещения в том или ином городе.

«В преддверии летнего сезона аудитория Russpass увеличилась более чем до четырех миллионов человек. Сегодня это крупный общенациональный проект, объединяющий все регионы нашей страны. Он помогает развивать внутренний туризм, который стал основной точкой роста отрасли. В сервисе представлено пять тысяч предложений для поездок по России — от готовых туров до маршрутов для автопутешествий», — рассказала Наталья Сергунина.

По словам Сергуниной, среди самых популярных функций Russpass — бронирование гостиниц, покупка железнодорожных и авиабилетов, а также подбор тематических экскурсий по разным городам.

Одним из самых популярных туристических направлений на сегодня остается Москва. В 2021 году столицу посетили 15,3 миллиона россиян. Таким образом, внутренний турпоток в Москву по итогам прошлого года восстановился почти на 80 процентов в сравнении с результатами допандемийного 2019-го. Согласно данным исследования городского Комитета по туризму, большинство российских путешественников сейчас приезжают в Москву из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, областей Центрального и Приволжского федеральных округов. В организации путешествия гостям столицы помогает созданная в городе единая туристическая экосистема, которая объединяет цифровые проекты для путешественников, контакт-центр и сеть туристических информационных центров. В аэропортах и популярных туристических локациях (таких как «Зарядье», ВДНХ, Парк Горького и других) размещены свыше 20 инфоцентров и инфопоинтов. Круглосуточно на русском и английском языках работает туристический контакт-центр. Недавно на линии появился голосовой помощник Руслан.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году Правительство Москвы дополнительно поддержит развитие делового и молодежного туризма. В том числе, город будет компенсировать часть затрат на проведение форумов и конференций. Также Москва поможет организаторам турпоездок для людей старше 55 лет. Они получат субсидию в размере от тысячи рублей за каждого привлеченного туриста.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.