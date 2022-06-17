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Мантуров прокомментировал уход IKEA из России фразой «жалко у пчелки»
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Мантуров прокомментировал уход IKEA из России фразой «жалко у пчелки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров 17 июня прокомментировал уход шведской компании IKEA.

Отвечая на вопрос журналистов о том, жалко ли ему, что из России уходит IKEA, Мантуров ответил кратко: «Жалко у пчелки».

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16 июня источники рассказали «Известиям», что шведская компания IKEA объявила своим сотрудникам о полной продаже своего бизнеса в России и роспуске всего персонала.

По словам источников, на продажу пойдут не только четыре фабрики, но также все магазины компании, склады и логистическая инфраструктура, офисы и всё их содержимое, в том числе выставочные примеры мебели. По данным собеседников «Известий», среди наиболее вероятных претендентов на покупку магазинов — Hoff и, возможно, «Леруа Мерлен»

При этом 15 июня IKEA объявила о продаже только четырех своих фабрик в России. Тогда там отмечали, что в обозримом будущем не видят возможности возобновления деятельности в РФ, так как за последние месяцы ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру ухудшилась. Кроме того, в компании заявляли о намерении искать возможности для возобновления деятельности в РФ.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта. В качестве причины в компании назвали нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за проводимой Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса и последующих за ней западных санкций.

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