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Более 1,5 тыс. человек пострадали от клещей в Петербурге за неделю

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В Санкт-Петербурге за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей за неделю обратились 1560 человек, из которых 196 — дети. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Петербургу.

По данным ведомства, в черте города от клещей пострадали 173 человека. Больше всего случаев зарегистрировано в Пушкинском районе (58), Курортном (35) и Приморском (19), пишет телеканал «78».

У двух человек диагностирован клещевой вирусный энцефалит. Одного из них клещ укусил в Псковской области, другого — в Волховском районе Ленобласти.

Кроме того, зафиксировано четыре случая иксодового клещевого боррелиоза, в том числе один случай у ребенка до 14 лет.

16 июня в беседе с «Известиями» кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала о том, как распознать заражение и защититься от энцефалитного клеща. Она подчеркнула, что при отсутствии своевременной терапии развиваются неврологические расстройства, которые грозят поражением центральной и периферической нервных систем.

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