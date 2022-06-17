Греф понадеялся на создание в России системы для компенсации отключения от SWIFT

Сбербанк рассчитывает на создание в России в течение ближайшего года эффективной системы, способной компенсировать отключение от SWIFT. Об этом глава банка Герман Греф заявил в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу, 17 июня.

«Мы сейчас работаем над созданием альтернативной системы платежей... Что касается международных платежей, то мы сейчас в процессе строительства новой платежной инфраструктуры, альтернативы SWIFT, и я думаю, что в течение ближайшего года мы создадим достаточно эффективную систему, которая полностью компенсирует платежную систему SWIFT», — сказал он.

В этот же день Греф заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ), что экономика России вернется к уровню прошлого года примерно через 10 лет, если ничего не предпринимать в текущей ситуации, сообщает телеканал «360».

16 июня главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман рассказал «Известиям», что большая переориентация российской экономики на внутренний рынок — вынужденная и актуальная задача в условиях санкций. Но важно не отказываться искусственно от возможностей международного сотрудничества, а стремиться использовать те из них, которые доступны, открыты, и создавать новые.

Ранее, 14 июня, стало известно, что Евросоюз в рамках очередного пакета санкций против России отключает Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы, передает RT.