Члены СПЧ рассказали о содержащихся в московских СИЗО сотнях граждан Украины

В московских следственных изоляторах (СИЗО) и в спецприемнике поселка Сахарово в настоящий момент находятся минимум 358 граждан Украины, которые не могут быть депортированы на родину из-за разрыва дипломатических отношений между странами. Об этом рассказали 17 июня «Коммерсанту» члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) и общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Так, по словам члена организаций Евы Меркачевой, ранее между Россией и Украиной действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, однако после начала проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса все дипломатические отношения прекратились. Сейчас в московских СИЗО минимум 245 украинцев, из которых 60 были задержаны по запросу Киева из-за совершения преступлений различной степени тяжести.

Член ОНК Москвы Георгий Иванов отметил, что в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово ожидают момента депортации 113 граждан Украины, у большинства из которых нет паспортов и каких-либо других документов, удостоверяющих личность.

«До спецоперации украинец без документов мог рассчитывать, что сотрудники ЦВСИГ обратятся в посольство Украины в Москве, помогут сделать паспорт и купить авиабилеты. Затем они же доставляли человека в аэропорт и контролировали процесс депортации. Но посольства Украины в Москве больше нет», — сообщил Иванов, указав на то, что граждане находятся там с февраля.

Представители СПЧ также отметили, что украинцы содержатся и в других городах России, у некоторых есть семьи в РФ.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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