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Тарифы на коммунальные услуги в Татарстане повысят с 1 июля

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С 1 июля в Татарстане повысятся тарифы на ЖКУ. Сильнее всего они вырастут в Казани, а также в 57 муниципальных образованиях республики. Средний индекс по Татарстану установлен в размере 6,2%. Такое же значение будет для большинства муниципальных образований.

Для 57 муниципальных образований использовано предельно допустимое отклонение, которое для республики установлено в размере 3%. Для Казани установлен предельный индекс с превышением на 2022 год, это 13%, сообщила первый зампредседателя госкомитета по тарифам Лариса Хабибуллина, чьи слова приводит Inkazan.ru.

Тариф на газ для населения вырастет на 3%, или на 18 копеек, до 6,2 рубля. Рост тарифа на электроэнергию для большинства жителей, которые пользуются газовой плитой, составит 4,6%, или на 19 копеек. Для пользователей электроплитами увеличение составит 8,5% (повышение на 25 коп.) Для сельчан повышение составит 4,5% (+13 коп.). Средний тариф на водоотведение с 1 июля составит 26 рублей, увеличившись на 9,2%.

За водоотведение жители столицы Татарстана будут платить 27,6 рублей за 1 куб. м с НДС. ФАС РФ согласовала долгосрочные пределы индекса, который в 2022 году составил 13%.

Тариф формируется исходя из экономически обоснованных расходов предприятия на производство коммунального ресурса или коммунальной услуги. Для каждого предприятия он индивидуальный. Тариф определяется для предприятия-поставщика и является стоимостью. А плата — это произведение объема потребленной услуги на тариф.

По словам замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Ильдуса Насырова, которые приводит ИА «Татар-информ», около 32% водопроводных сетей по оценкам предприятий подлежат замене. Около 13% воды по различным причинам проходит мимо счетчиков. В Татарстане насчитывается 79 очистных сооружений канализации. Они есть во всех райцентрах, но состояние везде разное. Их общая пропускная способность составляет более 1,5 млн куб. м в сутки.

В прошедшем отопительном сезоне в республике было зафиксировано 2,7 тыс. аварий на канализационных сетях. Это значительно больше, чем в предыдущем отопительном периоде, отметил Насыров. По числу аварий на первом месте находятся системы водоснабжения, на долю которых приходится 68%. Наименьшее число инцидентов зафиксировано на объектах газоснабжения.

В 2021 году расходы на обслуживание коммунальных сетей в Татарстане составили 5,7 млрд рублей, в том числе 2 млрд рублей из федерального бюджета. В этом году на эти цели выделяется в общей сложности 13,9 млрд рублей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина рассмотреть возможность субсидировать замену неисправного газового оборудования для малоимущих, как это делают в Москве. А также устанавливать в рамках капремонта анализаторы, которые автоматически отключают газ при утечках, — эту меру уже применяют в Казани.

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