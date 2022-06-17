Пять многоквартирных домов отремонтируют в Нижнем Тагиле в 2022 году

В Нижнем Тагиле до конца 2022 года планируют капитально отремонтировать пять многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы пройдут на проспекте Вагоностроителей, 21, улице Газетной, 74, улице Зои Космодемьянской, 21, улице Карла Маркса, 83, и улице Орджоникидзе, 22. Их организует региональный Фонд содействия капремонту.

Как уточняет ТагилСити.ру, в мае этого года регоператор заключил контракт с ЗАО «Стройкомплекс», которое должно отремонтировать здания. Компания уже вышла на объекты и приступила к работам. Специалисты обновляют фасад дома на проспекте Вагоностроителей, а в других домах ремонтируют крыши. На улице Карла Маркса, 83, также ведется замена систем электроснабжения.

По словам главы города Владислава Пинаева, данный подрядчик не первый раз задействован в программе капремонта. Сдать объекты он должен до конца года.