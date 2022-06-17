Мирная жительница погибла при обстреле Гольмовского в ДНР

Мирная жительница, по предварительным данным, погибла, и еще несколько человек ранены в результате обстрела поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил 17 июня мэр Горловки Иван Приходько.

«По предварительным данным, в результате обстрела поселка городского типа Гольмовский украинскими карателями убита мирная женщина», — указал Приходько в Telegram-канале.

15 июня украинские войска также обстреляли поселок городского типа Гольмовский в ДНР, выпустив в сторону населенного пункта 10 снарядов калибром 122 мм.

До этого обстрел Гольмовского был зафиксирован 14 июня в 22:45. Украинские войска тогда выпустили 10 снарядов такого же калибра.

14 июня при обстреле Кирилловки в Волновахском районе ДНР погибла мирная жительница.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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