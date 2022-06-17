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Греф: если ничего не делать, возврат экономики России к уровню 2021 года займет десять лет

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В случае, если не предпринимать никаких усилий, то российская экономика сможет вернуться на прежний, досанкционный уровень 2021 года только через десять лет. Об этом заявил 17 июня глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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Он указал, что масштабные санкции против России на фоне спецоперации по защите Донбасса затронули многие секторы экономики — финансовый, промышленность, транспорт, нефтегазовый и технологический.

По словам Грефа, никто не ожидал, что подстройка под новую ситуацию будет проходить такими темпами, и это, как он заметил, происходит благодаря уникальному опыту, который российская экономика приобрела за эти годы. Большей частью такой опыт является частным, указал глава Сбербанка.

Также Греф отметил, что российская экономика уже продемонстрировала на фоне западных санкций свою «необыкновенную гибкость» и показала свою способность перестраиваться быстрыми темпами.

16 июня главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман заявил «Известиям», что большая переориентация российской экономики на внутренний рынок — вынужденная и актуальная задача в условиях санкций. Но важно не отказываться искусственно от возможностей международного сотрудничества, а стремиться использовать те из них, которые доступны, открыты, и создавать новые.

В тот же день председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии в рамках ПМЭФ отметила, что «по-прежнему» в экономике уже не будет. По ее словам, сейчас стране необходимо проявлять гибкость и уметь оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Она указала, что если для России нет заметной выгоды от экспорта чего-либо, то нужно это переосмыслить и думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.

В свою очередь помощник президента РФ Максим Орешкин также на ПМЭФ заявил, что в России не будет возврата к экономике СССР. По его словам, само понятие «импортозамещение» подразумевает «копирование». А если применять такой подход ко всему, то сами мы ничего не добьемся, указал Орешкин.

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