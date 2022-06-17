Карта спецоперации на Украине 17 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 17 июня можно в материале «Известий».

По данным российского Минобороны на 17 июня, за минувшие сутки в ходе спецоперации было уничтожено более 550 националистов, две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ», 18 танков и других боевых бронированных машин. Также сбиты украинский самолет Су-25 и 15 беспилотников.

Кроме того, продолжаются бои за завод «Азот» в Северодонецке. Как сообщил офицер народной милиции ЛНР, подразделениям союзных войск удалось закрепиться в промзоне химкомбината.

«Есть ряд успехов, но нужно отметить, что украинские войска используют инфраструктуру завода в своих военных целях — прикрываются большими цистернами, в которых находятся ядохимикаты, опасные и взрывчатые вещества. Это затрудняет продвижение», — рассказал он.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».