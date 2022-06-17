Почти 90% ТЦ пересмотрят договоры с бывшим McDonald's

Только 14% управляющих торговых центров (ТЦ) планируют сохранить текущие условия аренды у преемника McDonald's — сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» (ВиТ). Об этом заявили «Известиям» в Союзе торговых центров (СТЦ) в пятницу, 17 июня.

Расторгнуть договор с сетью и взыскать с нее убытки хотят 7% арендодателей.

Кроме того, 43% арендодателей готовят требование по изменению условий арендной платы в связи со сменой собственника и бренда или планируют пересмотр в случае снижения показателей сети по выручке.

Такое поведение связано в первую очередь со стремлением торговых центров сохранить те же объемы арендной платы, которые платил McDonald's. При этом, несмотря на яркое открытие ресторана на Пушкинской в Москве и активный маркетинг «Вкусно — и точка», у многих управляющих есть сомнения в том, что новая сеть сможет поддерживать такие же обороты и привлекать посетителей, сказал вице-президент СТЦ Павел Люлин.

Среди требований к новому владельцу сети: увеличение фиксированного платежа арендной платы, повышение процента от товарооборота, а также компенсация времени простоя точек общепита с момента их закрытия, сказал он.

Подталкивает действовать более активно и обсуждаемый в профессиональном сообществе законопроект, который, с одной стороны, позволяет расторгать договоры аренды с приостановившими работу в России западными брендами без санкций, а с другой — может зафиксировать невозможность изменять условия аренды для тех арендаторов, которые сменили владельца или бренд, добавил он.

В опросе владельцев, управляющих и менеджмента торгово-развлекательных центров (ТРЦ), входящих в СТЦ: Россия, Беларусь, Казахстан, а также профессионалов сообщества MallExpert приняли участие свыше 400 человек.

15 июня Люлин говорил «Известиям», что половина собственников ТЦ готовы пересмотреть условия договоров аренды со «Вкусно — и точка».

Во «Вкусно — и точка» выразили надежду, что арендодатели воспримут открытие предприятий под новым брендом как еще одну возможность успешного привлечения посетителей в свои точки. Отношения компании с арендодателями проверены годами честной и открытой партнерской работы, добавили там.

Бывший McDonald's теперь работает в России под названием «Вкусно — и точка» с 12 июня. Новым логотипом сети ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер. Изображения размещены на зеленом фоне, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.