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Адвокат приговоренного к казни в ДНР наемника заявила о его раскаянии

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Адвокат приговоренного к смертной казни британского наемника Шона Пиннера — Юлия Церковникова — рассказала в пятницу, 17 июня, что ее подзащитный раскаивался на последнем судебном заседании за то, что был на стороне украинского режима.

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«На последнем судебном заседании в судебных прениях звучали такие слова, оценить их искренность я не берусь», — сказала она в интервью «Украина.ру».

Адвокат подчеркнула, что все права Пиннера были соблюдены как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного рассмотрения дела.

«Как только приговор вступит в силу, я думаю, что все смогут убедиться в том, что вина доказана в полном объеме. Поэтому говорить о том, что апелляция будет строиться на каких-то доказательствах невиновности, я бы не стала», — отметила Церковникова.

По словам адвоката, ее подзащитный, несмотря на признание своей вины в совершении преступлений, «цепляется за любую возможность».

Церковникова добавила, что, несмотря на признание вины ее подзащитным, всё равно будет подана апелляция. При этом она не будет строиться на доказательствах его невиновности, подчеркнула адвокат.

«На чем она будет строиться? Будем апеллировать к человечности, гуманности, к общечеловеческим ценностям», — заключила она.

9 июня Верховный суд ДНР приговорил британских иностранных наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

Подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил об отсутствии оснований для их помилования, он также исключил возможность их обмена на военнопленных. Тогда же в Верховном суде республики заявили об отсутствии прошений о помиловании от приговоренных к казни наемников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Лондон не обращался к Москве по приговору к смертной казни наемникам, что также подтверждал заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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