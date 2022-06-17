В Крыму стартовала уборочная кампания зерновых

В Республике Крым началась уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

«Джанкойском и Ленинском районах намолочено более 1 тыс. т озимого ячменя урожайностью порядка 40 центнеров с гектара. Убрано более 260 гектаров», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Крыминформ», под зерновые в 2022 году отведено 592 тыс. га сельскохозяйственных земель. Это на 16 тыс. га больше, чем было в 2021-м.

В прошлом году крымские аграрии собрали 1,5 млн т зерна, что на 48% больше, чем годом ранее. Рекордным стал урожай 2017 года, когда удалось собрать 1,73 млн т зерновых.

Ранее сообщалось, что урожай клубники в этом году увеличился в Крыму на 37%. По данным на 15 июня, было собрано более 300 т земляники садовой.

В середине мая аграрии республики завершили первую за восемь лет посевную кампанию риса. Под урожай отведено более 675 га.