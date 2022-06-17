Реклама
Прямой эфир
Экономика
Греф указал на «необыкновенную гибкость» экономики России в условиях санкций
Экономика
Китай заявил о готовности обеспечить Россию запчастями для самолетов
Общество
В Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова
Происшествия
Самолет Су-25 упал в Белгородской области
Экономика
Песков отметил способность России обеспечить себя продовольствием
Спорт
Иностранные фигуристы смогут вне конкурса участвовать в российских турнирах
Мир
Подразделения РФ и ЛНР закрепились в промзоне завода «Азот»
Мир
Глава минфина Никарагуа указал на важность поворота Латинской Америки в сторону Евразии
Мир
СКР проверит слова угрожавшего взорвать Крымский мост генерала ВСУ
Мир
20 человек пострадали при ударе ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу
Интернет
Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве

В Крыму стартовала уборочная кампания зерновых

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Крым началась уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

«Джанкойском и Ленинском районах намолочено более 1 тыс. т озимого ячменя урожайностью порядка 40 центнеров с гектара. Убрано более 260 гектаров», — говорится в сообщении.

Как уточняет ИА «Крыминформ», под зерновые в 2022 году отведено 592 тыс. га сельскохозяйственных земель. Это на 16 тыс. га больше, чем было в 2021-м.

В прошлом году крымские аграрии собрали 1,5 млн т зерна, что на 48% больше, чем годом ранее. Рекордным стал урожай 2017 года, когда удалось собрать 1,73 млн т зерновых.

Ранее сообщалось, что урожай клубники в этом году увеличился в Крыму на 37%. По данным на 15 июня, было собрано более 300 т земляники садовой.

В середине мая аграрии республики завершили первую за восемь лет посевную кампанию риса. Под урожай отведено более 675 га.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022