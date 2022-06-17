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Наказание за проезд фур по Коммунальному мосту в Томске ужесточат

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Власти Томска просят усилить контроль за проездом большегрузных автомобилей по Коммунальному мосту в утренние и дневные часы и ужесточить наказание для нарушителей. Сейчас за проезд по мосту в неположенное время водители грузовиков штрафуются на 500 рублей.

Из-за капитального ремонта для движения открыты только две из четырех полос. В час пик здесь образуются многокилометровые пробки. Для того, чтобы увеличить пропускную способность, власти изменили режим работы светофоров и разрешили проезд грузовикам с 0.00 до 05.00. Однако за первые две недели после введения ограничений к административной ответственности за нарушения были привлечены 39 водителей, пишет РИА «Томск».

Ремонт Коммунального моста начался 25 мая. Из федерального бюджета город получил на эти цели 1,2 млрд рублей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком выступает иркутская компания «ПИК». Капремонт должны завершить до декабря 2023 года.

Власти Томска решили не устанавливать понтонный дублер на время ремонта Коммунального моста. Причиной стало сильное течение в реке Томи, а также высокая стоимость наплавной конструкции.

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