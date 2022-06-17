Украинские боевики выпустили по району Донецка пять ракет из «Ураганов»

Украинские боевики вновь атаковали Петровский район Донецка. По информации представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), националисты выпустили в сторону города пять ракет из БМ-27 «Ураган».

Обстрел был зафиксирован в 10:25 (совпадает с мск). Кроме того, спустя пять минут украинские националисты атаковали и Киевский район города. В 10:30 боевики туда выпустили пять снарядов калибром 155 мм.

13 июня украинские боевики в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 18 человек, в том числе двое детей.

В этот же день атакам подверглись и другие районы столицы ДНР. В результате атак загорелся газопровод и пострадало здание роддома. Рожениц эвакуировали в подвал, где врачи продолжили оказывать им необходимую помощь.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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