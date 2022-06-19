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Ретроградный Меркурий в 2022 году: когда, что нельзя делать

Россиянам напомнили даты ретроградного Меркурия в 2022 году
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Фото: ТАСС/YAY
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На Руси сельские жители планировали свою жизнь, отталкиваясь от лунного календаря. Так они определяли, когда сажать урожай, а когда — собирать. Ориентир на звезды продолжают брать и некоторые современные россияне. К увлекающим астрономическим явлениям относится и ретроградный Меркурий.

Меркурий — ближайшая к Солнцу планета, температура которой колеблется от −190 до +430 °C. Полный круг осуществляется за 88 земных суток. Три или четыре раза в год планета пролетает мимо нашей. Так как скорость очень высокая, возникает визуальная иллюзия движения в обратном направлении. Этот период и называется ретроградностью.

В 2022 году осталось два таких промежутка:

  • с 10 сентября по 2 октября,
  • с 29 декабря 2022 года по 18 января 2023-го.

Астрологи уверены: ретро-Меркурий оказывает влияние на людей. Период они считают плохим. Утверждают, что может выходить из строя техника, возникать конфликты дома или на работе, ухудшаться самочувствие, портиться настроение. Не приветствуют новые начинания, длительные поездки. Подробнее о том, что астрологи не советуют делать в ретроградный Меркурий, — в материале «Известий».

Тем не менее прямая зависимость между ретроградностью и земными неудачами отдельных людей не доказана. Поэтому часть людей скептически относится к астрологическим советам и рассчитывает на свои силы. Они ведут здоровый образ жизни — правильно питаются, соблюдают режим, отказываются от вредных привычек; проявляют терпение в общении с окружающими. Эти рекомендации остаются актуальными круглый год, без привязки к движению планет.

«Известия» также подготовили публикацию о главных праздниках лета 2022 года и календарь выходных дней в России.

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