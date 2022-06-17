Туристка из Петербурга пропала у подножия Белухи на Алтае

В Республике Алтай идут поиски туристки из Санкт-Петербурга, которая упала в реку в районе подножия горы Белухи. Девушку могло унести течением.

Altapress.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС региона уточняет, что инцидент произошел в Усть-Коксинском районе, на слиянии горных рек Аккем и Ярлу. Женщина входила в незарегистрированную туристическую группу. Сначала участники группы искали ее своими силами, а затем сообщили о случившемся спасателям.

Инструкторы турбазы обследовали 7 км береговой линии от места падения до водопада Текелю, но безрезультатно. Вертолет Ми-8 обследовал русло реки Аккем, но поиски также не дали результата. На 17 июня запланирован еще один вылет вертолета.

Накануне на подъеме к горному водопаду Учар погибла из-за жары туристка из Хабаровска.

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