В Госдуме опровергли влияние банкротства дочки Google на работу сервисов

Банкротство дочерней компании Google в России никак не скажется на ее сервисах, они продолжат функционировать в привычном формате. Об этом сообщил в пятницу, 17 июня, замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

«С точки зрения присутствия Google и его сервисов, это ничего не значит, поскольку «дочка» была по сути отделом продаж. Они продавали рекламу и торговали своими продуктами — будут продавать напрямую. Все основные сервисы Google это никак не затронет. Просто они убирают из России свой отдел продаж», — заявил Горелкин в беседе с РИА «Новости».

16 июня дочерняя компания Google в России подала заявление о банкротстве. В картотеке арбитражного суда Москвы появился соответствующий документ. Дата рассмотрения обоснованности в настоящий момент еще не назначена.

Тогда же Google оштрафовали еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян.

Суд признал виновным Google Ltd в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации).

О том, что Google в РФ намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, стало известно 18 мая. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Тогда же управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко назвал банкротство российского отделения Google результатом нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин указал на прекращение занятия коммерцией Google в России после признания дочерней компании банкротом. По его словам, так называемый закон о приземлении, принятый в прошлом году, де-факто уже нерабочий.