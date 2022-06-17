Первый Российский винодельческий форум пройдет осенью 2022 года

16 июня на полях ПМЭФ-2022 состоялась сессия «Теплый инвестиционный климат для винной отрасли. Объемы, условия и сроки окупаемости, на которые может рассчитывать частный инвестор». Мероприятие состоялось на площадке «ВиноГрад», сочетающей в себе уникальные форматы: презентации вин, дегустационные сессии, открытые дискуссии с экспертами винодельческой отрасли, питч-сессии, дебаты, лекции, вечерние культурные мероприятия.

В числе главных тем дискуссии — насколько реалистичные условия и сроки окупаемости инвестиционных проектов; инвестиционный потенциал отдельных регионов; инвестиции в автохтонные сорта: утопия или будущее виноделия страны; акселерация и поддержка малых форм виноградарского и винодельческого бизнеса по созданию и развитию малых фермерских хозяйств.

«Россельхозбанк традиционно поддерживает инициативы по развитию АПК. В этом году особое внимание уделяется виноделию и виноградарству, мы всегда готовы быть участниками дискуссионных площадок, делиться экспертизой и привлекать к обсуждению самый широкий круг участников. Работа площадки «ВиноГрад», созданная Росконгрессом и Россельхозбанком на ПМЭФ-2022, показала огромный интерес к российскому вину, и все вместе мы сможем сделать индустрию вина еще успешнее», — подчеркнул в ходе дискуссии председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

В свою очередь председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (ФСРО АВВР) Дмитрий Киселев, выступая на мероприятии, объявил о проведении осенью Первого Российского винодельческого форума, который организуют Ассоциация виноградарей и виноделов России и Фонд Росконгресс.

«Виноградарства и винодельческие хозяйства – это перспективные направления развития частного предпринимательства России. Осенью 2022 года площадка Первого Российского винодельческого форма позволит виноделам продемонстрировать свои успехи и достижения, а также обсудить тренды развития на отраслевой площадке».