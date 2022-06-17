В Санкт-Петербурге впервые пройдет GARAGE FEST «Игора Драйв»

6 и 7 августа 2022 года впервые на автодроме «Игора Драйв» в городе Санкт-Петербург состоится двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки — GARAGE FEST «Игора Драйв». Гостей мероприятия ожидают яркие спортивные соревнования, развлекательные активности, мастер-классы, которые будут интересны как взрослым, так и детям, и, разумеется, концерты.

Концертная площадка автодрома «Игора Драйв» станет одним из центров притяжения: разные музыкальные направления, выступления известных артистов и диджеев страны с любимыми и узнаваемыми хитами. GARAGE FEST «Игора Драйв» — это не просто летний фестиваль музыки и скорости, это крупномасштабное событие. Это фестиваль, где соединятся спорт, музыка, позитивные эмоции и, конечно, хорошее настроение в кругу семьи и друзей. Это место, где каждый, вне зависимости от возраста и предпочтений, найдет что-нибудь для себя.

Гостям фестиваля будет предложена разнообразная развлекательная программа: мастер-классы, лектории, фотозоны, а также мотокросс-шоу — захватывающие дух прыжки, похожие на полеты. Вдохновившись атмосферой фестиваля, гости смогут попробовать свои силы, испытав гоночные услуги автодрома «Игора Драйв»: дрифт-такси, картинг и многое другое. А для маленьких посетителей фестиваля предусмотрена детская площадка.

Любители автоспорта смогут поболеть за участников увлекательной 4-часовой гонки на выносливость Russian Endurance Challenge 2022, в которой выступят такие именитые спортсмены, как Михаил Алешин и Роман Русинов.

Специально для GARAGE FEST будет создана выставка редких и коллекционных автомобилей. Гости смогу увидеть уникальные гоночные экспонаты автопрома, познакомиться с редкими экземплярами и эффектными спорткарами. Помимо экспозиции состоятся заезды редких автомобилей по современному гоночному треку «Игора Драйв».

Старт продаж билетов на GARAGE FEST состоялся 17 июня 2022 года. Билетная программа включает в себя три категории: зона свободного размещения, главная трибуна и VIP-билеты. Обращаем ваше внимание, что планировать свой гоночный уик-энд лучше заранее!

Билеты на GARAGE FEST «Игора Драйв» можно приобрести на сайте rosgonki.ru

GARAGE FEST «Игора Драйв» — точка притяжения для тех, кто не может жить без движения. Не пропустите уик-энд эмоций, скорости, драйва и отличной музыки!