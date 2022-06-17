Один из раненных во время стрельбы в Бузулуке скончался в больнице

В больнице Бузулука ночью 17 июня скончался один из раненных во время стрельбы на улице Шевченко. Об этом глава города Владимир Песков сообщил в своем Telegram-канале.

«Вечером 16 июня наш город потрясло чрезвычайное происшествие. Житель Бузулука открыл стрельбу из охотничьего ружья по людям. Пострадали двое бузулукчан. К сожалению, одного из них врачам не удалось спасти», — написал Владимир Песков.

За жизнь второго пострадавшего медики продолжают бороться. По данным РИА «Оренбуржье», мужчина был ранен в предплечье.

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, трое мужчин выпивали в гараже на улице Шевченко, когда между ними произошла ссора. 54-летнему мужчине не понравились слова одного из собеседников, он ушел домой и вернулся с обрезом. В результате стрельбы 59-летний мужчина был ранен в живот, а его 29-летний сын — в предплечье.

Оба раненых были доставлены в местную больницу. Старшего мужчину спасти не удалось.

В настоящее время стрелок задержан, пишет 56orb.ru. В его отношении будет возбуждено уголовное дело. Также известно, что обрез ружья мужчина хранил дома незаконно.

Ночью 5 июня в городском округе Чехов Московской области 35-летний местный житель в ходе конфликта с 15-летним подростком выстрелил в него из неустановленного оружия и скрылся с места происшествия. В прокуратуре Московской области уточнили, что ранее мужчина и пострадавший не были знакомы.