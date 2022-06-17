Глава Минэкономразвития предложил России играть «по своим правилам»

Россия должна «выстраивать свои правила и играть по ним», заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«Так что берем, что есть, и адаптируем к тем реалиям, но глобализацию никто не отменял. Мы спокойно работали все эти годы, и это дало свои плоды. Давайте создадим условия для реального бизнеса и не будем ему мешать, и всё пойдет», — сказал Решетников на традиционном деловом завтраке «Сбера» «Российская экономика: как построить мост в будущее?».

По словам министра, за эти годы в стране провели большую работу, которая позволила экономике стать устойчивой. В частности, были выстроены финансовые институты, а частный бизнес получил возможность «заниматься тем, чем он должен заниматься», сказал Решетников.

Он подчеркнул, что экономическая система выстроена, «теперь надо работать».

ПМЭФ-2022 проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир — новые возможности». Организовано мероприятие Фондом Росконгресс.