Врачи на ПМЭФ рассказали о лечении лонг-ковида

Директор научно-исследовательского института гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил о важности иммунокоррекции после перенесенной коронавирусной инфекции. Эксперт отметил, что, по последним данным, в постковиде необходима «иммунокоррекция препаратом, модулирующим иммунный ответ», и на отечественном рынке хватает препаратов «иммуннокорригирующего действия».

«Мы проводили исследования по разным из них, и вот то, что связано с ковидом, — это препарат азоксимера бромид или "Полиоксидоний". Он применялся и для предупреждения заражения врачей в красной зоне. Те, кто его принимал, они реже заболевали, у них реже развивалась инфекция», — сказал Лиознов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что в период подъема заболеваемости, когда у нас в Санкт-Петербурге работал ковидный госпиталь, пациентов лечили с помощью азоксимера бромида. «Мы видели, что пациенты, получающие его, быстрее выходили из более тяжелых состояний, чем пациенты, которые находились на стандартном лечении», — рассказал директор НИИ имени Смородинцева, указав на то, что сегодня данный препарат показал положительное действие в постковиде за счет иммуннокорректирующего эффекта.

Лиознов объяснил важность поддержки иммунной системы. «То, что человек заболел, уже говорит о том, что произошел прорыв иммунного барьера, защитного механизма. И всё больше мы получаем данных, что нам нужно проводить коррекцию иммунитета для предупреждения инфицирования, во время заболевания, для того чтобы организм лучше справлялся», — сказал он.

«Что такое инфекционная болезнь? Это наиболее выраженное проявление так называемого процесса взаимодействия возбудителя и макроорганизма. И вот это взаимодействие приводит к тому, что одни болеют легко, а другие болеют тяжело», — продолжил специалист.

Он констатировал, что более тяжелое течение заболевания чаще приводит к тому, что процесс выздоровления затягивается. Группы риска — лица старшего возраста, пациенты с избыточной массой тела, сопутствующими патологиями, в частности, с поражением сердечно-сосудистой и дыхательной систем, , любыми метаболическими расстройствами, включая диабет, а также пациенты с иммунными дефицитами.

«Но оказывается, не только это имеет значение. Мы видим, что и пациенты с более легким течением также страдают от синдрома постковида», — заявил Дмитрий Лиознов.

Эксперт информировал, что во время заболевания могут поражаться многие системы организма. В связи с этим специалист указал на важность диспансеризации после ковида, в ходе которой будет установлена наиболее пораженная часть «системы или органа, которую надо восстанавливать».

Андрей Малявин, профессор, главный внештатный пульмонолог Минздрава России по ЦФО добавил, что наибольший удар после перенесенного заболевания приходится на легкие, работу которых необходимо восстанавливать. Основная задача терапии — предотвращение пневмофиброза. «На этапе long-ковида часто случается организующаяся пневмония, которая может перерасти в фиброз. И вот его надо предотвратить или, если он начинает развиваться, вовремя остановить», — поделился Андрей Малявин.

Глава НИИ гриппа имени Смородинцева продолжил: «В целом, диспансеризация после ковида — продолжение всей системы российского и советского профилактического здравоохранения. Она направлена на то, чтобы вовремя найти симптомы, причину и оказать помощь, чтобы предупредить развитие более тяжелого состояния. Сегодня диспансеризация после ковид-19 предложена всем, кто переболел этим заболеванием». Однако эксперт признал, что тут есть сложности организационного характера: нехватка персонала, а также недостаточная подготовка медработников и информированность населения. В связи с этим он напомнил о методическом руководстве по лонг-ковиду, которое было обнародовано в январе. Лиознов назвал данный труд полезным и нужным для врачей, раскрывающим «и патофизиологию процесса, и клинические проявления, и лечение».

Методичку опубликовало Российское научное медицинское общество терапевтов, генеральный секретарь которого Андрей Малявин отметил, что авторами рекомендаций по лонг-ковиду выступили около 20 специалистов. «Там практически все прописано, и в плане диагностики, и в плане лечения, то, что мы знаем на сегодняшний момент», — сказал Малявин.

В качестве профилактики ковида Дмитрий Лиознов рекомендовал россиянам прививаться. «Доказано, что привитые не только легче болеют, но и у них реже возникают постковидные изменения», — заявил эксперт. Также он призвал не заниматься самолечением в случае сохранения выраженной симптоматики после четырех недель острого периода заболевания. Чаще всего это неврологическая симптоматика (астения, депрессия, туман в голове) и пульмонологические проблемы (одышка, кашель, боли в груди).