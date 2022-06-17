Греф назвал срок возвращения экономики России к уровню 2021 года без реформ

Экономика России вернется к уровням прошлого года примерно через 10 лет, если ничего не предпринимать в текущей ситуации. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил президент Сбербанка Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМФЭ).

«Никто не ожидал, что такими темпами будут происходить перестройка и подстройка под новую ситуацию, и конечно же, это происходит во многом благодаря тому, что экономика приобрела за эти годы уникальный опыт. Большей частью он является частным», — сказал Греф в ходе делового завтрака «Сбера».

Ранее, 16 июня, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман рассказал «Известиям», что большая переориентация российской экономики на внутренний рынок — вынужденная и актуальная задача в условиях санкций. Но важно не отказываться искусственно от возможностей международного сотрудничества, а стремиться использовать те из них, которые доступны, открыты, и создавать новые.

В тот же день на ПМЭФ председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для экономики России поменялись, и изменились они надолго, если не навсегда. Она указала, что если для России нет заметной выгоды от экспорта чего-либо, то нужно это переосмыслить и думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок.

14 июня российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Запада уже не выдерживают собственных санкций, введенных против России, но боятся в этом признаться. По его словам, США и их союзники уже не знают, как выпутаться из этой политики изоляции.