Греф назвал важнейший фактор устойчивости российской экономики

Экономика России «продемонстрировала совершенно неожиданную гибкость», заявил президент Сбербанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Грефа, который выступил на деловом завтраке «Российская экономика: как построить мост в будущее?», никто не предполагал, что «перестройка и подстройка экономики» будет идти такими темпами. Он считает, что это стало возможным благодаря тому уникальному опыту, который российская экономика получила за прошедшие годы.

«Первый эффект от санкций значительно более мягкий, чем ожидали все эксперты по обе стороны океана», — заявил Греф, уточнив, например, что рубль укрепился, а инфляция снизилась. Эти два аспекта глава Сбербанка назвал «важнейшим фактором придания устойчивости».

Петербургский международный экономический форум проходит с 15 по 18 июня. Тема мероприятия в этом году: «Новый мир — новые возможности». ПМЭФ организован Фондом Росконгресс.