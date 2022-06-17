Площадки ПМЭФ засняли с коптера

Росконгресс снял с коптера площадки Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На записи одним кадром показаны павильоны российских регионов, ведомств и компаний, участвующих в форуме. Коптер смог показать кулуары ПМЭФ с самых неожиданных ракурсов. Ролик позволяет прочувствовать масштаб мероприятия.

XXV Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня, он проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». В работе ПМЭФ-2022 принимают участие свыше 500 российских компаний из более чем 65 отраслей. 80% из них будут представлены на уровне глав, а лидирующая позиция — у IT-сектора.

Ожидается, что 17 июня на пленарном заседании ПМЭФ выступит президент России Владимир Путин. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства поднимет вопросы экономики и причин кризиса в этой сфере.