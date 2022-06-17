Президент АКИТ рассказал о влиянии санкций на торговлю в России

Западные санкции повлияли на работу трансграничной торговли, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Известиям» в четверг, 16 июня.

Он отметил, что в мае текущего года объем трансграничной торговли по отношению к маю прошлого года снизился на 65%.

«Это я говорю про те самые зарубежные компании, которые отправляли в РФ что-то в посылках почтой или через экспресс-перевозчика доставляли товары клиентам. И, конечно, их это коснулось в первую очередь. По сути, остался только канал продаж из Китая. Мы можем легко заказать что-то в Китае», — пояснил Соколов.

Соколов добавил, что если же трансграничная торговля с Китаем работает в штатном режиме, то с Европой дела обстоят совсем иначе. По его словам, на текущий момент так работает только сервис дропшипперов (магазины-посредники).

«Это когда за вас что-то выкупают или вы сами выкупаете. Дальше это попадает условно на ваш адрес в Германии или в США, причем этот адрес выглядит как обычный домашний адрес с названием улицы и номером квартиры, только на самом деле это не номер квартиры, а ячейка с пятизначным номером на огромном складе. Туда те товары, которые вы закажите на площадке, привезут. Там их при необходимости упакуют и вам в страну отправят. Но эти сервисы занимают пока не больше 2%. То есть получилось так, что 98% это Китай и 2% это сервисы дропшипперов», — рассказал эксперт.

При этом дропшиппинг ориентирован не на всех людей. Соколов указал, что для обычных покупателей такой метод является «энергозатратным»

«Первый раз, конечно, клиент не подготовленный столкнется с массой сложностей, начиная от оформления этого адреса в зарубежной стране, на который придут посылки, и заканчивая вопросами таможенного оформления и так далее, потому что здесь вы все это делаете самостоятельно», — подчеркнул он.

Несмотря на нарушение логистических цепочек в торговой сфере и возникший дефицит на некоторые категории товаров, российские площадки и принятые правительственные меры вполне могут все восполнить и заменить ассортимент, отмечает Соколов.

«Сейчас благодаря целому ряду решений, государственных в первую очередь, начинает заезжать параллельный импорт, начинают поставляться сюда товары по упрощенной схеме декларирования. ‹...› Площадки всегда поддерживали параллельный импорт, всегда. И сейчас выступают за то, чтобы параллельный импорт развивался во всех товарных категориях без ограничений», — рассказал эксперт.

Соколов отметил, что, например, если бренд в категории электроники и бытовой техники ушел из России и у него нет своего производства, то тогда этот бренд может быть включен параллельный импорт. Таким образом, на российских площадках будет оставаться различный ассортимент товаров.

«Здесь (в параллельном импорте. — Ред.) нужно действовать очень осторожно. Понятно, что на краткосрочную перспективу это благо и совершенно точно решает ту задачу, которую нужно было решить. Чтобы не было дефицитных ассортиментных позиций. Эта задача сейчас решается. С точки зрения долгосрочной перспективы — нужно очень внимательно смотреть на то, как это сейчас происходит», — заключил Соколов.

14 июня представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о новом выстраивании торговли между странами из-за экономической ситуации. Он пояснил, что Россия сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые, инвестиционные обмены. Песков указал, что всё это будет восстановлено на новой основе в условиях антироссийских санкций.