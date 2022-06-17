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Шадаев подтвердил перенос выдачи цифровых паспортов

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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Проект выдачи цифровых паспортов заморожен. Об этом заявил в пятницу, 17 июня, глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ.

Минцифры подчеркнули, что надеются вернуться к этой теме позднее.

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«Мы пока отложили этот вопрос (выдачи цифровых паспортов — Ред.) в связи с тем, что сейчас есть более серьезные насущные проблемы», — сказал он «РИА Новости».

Ранее, 11 июня, журнал Forbes со ссылкой на источники заявлял, что Минцифры России заморозило проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок на фоне российской спецоперации по защите Донбасса «по финансовым причинам».

2 января в МВД сообщили, что бумажный паспорт будет аннулироваться при выдаче электронного документа.

В то же время опрос общественного мнения показал отношение россиян к переходу на электронные паспорта. Как следует из исследования сервиса SuperJob, россияне негативно отнеслись к переходу на электронные паспорта без сохранения их бумажных аналогов.

Цифровой паспорт — это аналог электронной банковской карты с бесконтактным чипом. На ней будут нанесены персональные данные человека, его фотография. Кроме того, по желанию в память смарт-карты можно будет занести такие данные, как ИНН, СНИЛС или номер водительского удостоверения.

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