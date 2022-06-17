Попова заявила об отсутствии необходимости в иммунизации населения против оспы

В настоящий момент иммунизация населения против оспы не стоит на повестке дня из-за низкого пандемического потенциала вируса оспы обезьян. С таким заявлением выступила в пятницу, 17 июня, на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Необходимости в иммунизации сейчас нет», — отметила она в интервью «РИА Новости».

Глава надзорного ведомства указала на то, что вирус оспы обезьян давно известен и хорошо изучен, добавив, что, по единодушному мнению ученых, этот вирус пандемическим потенциалом не обладает.

По ее словам, вакцина против оспы есть, она доступна, а скоро будет зарегистрирована новая.

Накануне Попова заявила, что не видит для россиян серьезных рисков заражения оспой обезьян нет. При этом уже усилен контроль на всех пунктах пропуска в Россию, так как инфекция может иметь только завозной характер. Глава Роспотребнадзора также отметила, что в РФ уже есть тест-система для определения данного заболевания, и еще одна выходит из регистрации.

Ранее 16 июня в кулуарах ПМЭФ директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России необходима вакцина от оспы обезьян, поскольку в мире растет число заболевших.

Накануне, 15 июня, российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об отсутствии необходимости в массовой вакцинации в рамках борьбы с распространением оспы обезьян. При этом вакцина от заболевания в настоящий момент находится в стадии разработки. Также днем ранее стало известно, что в Москве врачи скорой помощи начали проходить тестирование на знание принципов диагностики оспы обезьян.

Тогда же директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Европа все еще остается эпицентром вспышки оспы обезьян, так как на ее территории специалисты выявили свыше 1,5 тыс. случаев заражения — 85% от всех зафиксированных на сегодняшний день в мире.

В Роспотребнадзоре оценили вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. При этом в ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с приматами и грызунами — потенциальными переносчиками вируса.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.