Премьер-министр ЦАР призвал Россию инвестировать в проекты с биткоином

Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа призвал Россию вкладываться в проекты с биткоином. Соответствующее заявление политик сделал 17 июня.

«Это хорошая возможность для инвестиций [со стороны России], те, кто в этом заинтересован, могут вложиться в наш биткоин. ЦАР не препятствует этому», — сказал Молуа в беседе с «РИА Новости».

Политик пояснил, что страна продолжит использовать в операциях франк КФА ВЕАС (валюта, используемая участниками Экономического сообщества стран Центральной Африки, в которое входит ЦАР. — Ред.), но будет развивать и криптовалюты.

«ЦАР пытались задушить финансово, к нам никто не прислушивался, не выделял финансовую помощь, даже блокировал средства, чтобы они якобы не пошли на оплату российских инструкторов. Мы не говорили, что покинем зону использования франка, но если есть возможность благодаря криптовалюте развиваться, мы будем это делать», — подчеркнул Молуа.

Таким образом Молуа прокомментировал решение властей республики сделать биткоин законным платежным средством и открыть криптовалютный «инвестиционный хаб» на территории страны.

Россия продолжает развивать сотрудничество с ЦАР. 10 января 2022 года президент России Владимир Путин назначил Александра Бикантова новым послом РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР).