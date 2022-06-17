На воду был спущен третий авианосец КНР

Третий китайский авианосец был спущен на воду утром, 17 июня на верфи «Цзяннань» Китайской судостроительной корпорации. Об этом сообщает китайское издание Lianhe Zaobao.

Третий авианосец Китая получил название «Фуцзяньский корабль Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая» с бортовым номером «18». Он является первым авианосцем катапультного типа, полностью спроектированным и построенным Китаем. Он оснащен электромагнитной катапультой. После спуска авианосца на воду в плановом порядке будут проведены швартовные и ходовые испытания.

Спуск на воду проводился под звуки гимна КНР.

Первый авианосец собственного производства Type 001A был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строительство в общей сложности заняло четыре года. 13 мая 2018 года он покинул порт базирования и отправился в тестовое плавание.