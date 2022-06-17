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На воду был спущен третий авианосец КНР

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Фото: zaobao.com.sg
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Третий китайский авианосец был спущен на воду утром, 17 июня на верфи «Цзяннань» Китайской судостроительной корпорации. Об этом сообщает китайское издание Lianhe Zaobao.

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Третий авианосец Китая получил название «Фуцзяньский корабль Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая» с бортовым номером «18». Он является первым авианосцем катапультного типа, полностью спроектированным и построенным Китаем. Он оснащен электромагнитной катапультой. После спуска авианосца на воду в плановом порядке будут проведены швартовные и ходовые испытания.

Спуск на воду проводился под звуки гимна КНР.

Первый авианосец собственного производства Type 001A был спущен на воду в апреле 2017 года. Его строительство в общей сложности заняло четыре года. 13 мая 2018 года он покинул порт базирования и отправился в тестовое плавание.

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