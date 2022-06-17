В ФРГ сообщили о недовольстве Африки Западом из-за проблем с продовольствием

Страны Африки недовольны Западом из-за продовольственного кризиса, так как считают западные страны ответственными за его начало. Об этом 14 июня сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как отмечает издание, африканские страны разгневаны политикой Запада и не доверяют ей.

«Аргументация России находит широкий отклик в Африке. Санкции Запада упоминаются [президентом Сенегала Макки] Саллом и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в качестве причины [продовольственного] кризиса», — отмечают обозреватели газеты.

Позиция России же, напротив, вызывает у стран Африки симпатию, так как они видят усилия Москвы по преодолению кризиса, в частности, из-за заявлений Кремля о готовности экспортировать зерно в регион, заключает газета.

Наступающий продовольственный кризис, вызванный, по оценке президента России Владимира Путина просчетами Запада в экономике и энергетике вместе с антироссийскими санкциями, затронул африканский регион. В частности, представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз предупредила, что возникшая на мировом рынке продовольствия ситуация угрожает странам Африки голодом.

При этом российская сторона предпринимает активные действия для предотвращения голода в Африканском регионе. В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров сообщил о том, что многие из стран Африки обращались за помощью к России в вопросах поставок зерна и удобрений, которые в данный момент находятся на рассмотрении.

Россия настаивает на том, что преодоление проблем с поставками продовольствия в уязвимые перед голодом страны возможно только при снятии наложенных на нее ограничений. Такую позицию 20 мая высказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко, акцентировавший внимание на том, что санкции против РФ мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.