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Reuters: Канада ведет переговоры с ФРГ по оборудованию для «Северного потока»

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Канада и ФРГ ведут активные переговоры по поводу оборудования для газопровода «Северный поток». Об этом в четверг, 16 июня, рассказало агентство Reuters со ссылкой на источник.

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«Правительство Канады ведет активные переговоры с Германией об этих турбинах. Мы работаем над принятием решения», — рассказал изданию источник из правительства Канады, передает «Газета.Ru».

В статье также говорится, что Германии пришлось начать переговоры с Оттавой после задержки на территории Канады турбины компании Siemens, предназначенной для работы «Северного потока», из-за антироссийских санкций. Оборудование, произведенное в североамериканской стране, было отправлено на техобслуживание.

Федеральное сетевое агентство ФРГ отметило, что общий объем поступающего по «Северному потоку» газа в Германию сократился до 40% от максимальной мощности. Это произошло после того, как «Газпром» 14 и 15 июня заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток» из-за отказа Канады возвращать переданное ей на техобслуживание оборудование для газопровода.

14 июня ФСА ФРГ сообщило, что из-за запланированной на июль инспекции прокачку газа по «Северному потоку – 1» приостановят на срок в две недели. Это может также привести к тому, что в этот период в хранилища поступит меньше газа. Как отметили в ведомстве, в настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 55,19%.

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